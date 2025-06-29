Kitap gibi telefon... Oppo Find N5 Türkiye’de satışa sunuldu

Oppo, kitap gibi katlanan yeni akıllı telefonu Find N5’i Türkiye pazarında satışa sundu.

ÖMER TEMÜR - Oppo, yeni katlanabilir akıllı telefonu Find N5’i Türkiye’de satışa sundu.

Kapalı iken 8,93 mm kalınlığı ve 229 gramlık hafifliğiyle dünyanın en ince “kitap tarzı” katlanabilir cihazı olan Find N5, Snapdragon 8 Elite Mobil Platformundan güç alıyor. 16 GB RAM ve 512 GB ROM depolama kapasitesiyle gelen cihazda, 5.600 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya bulunuyor.

Batarya, 80W SuperVOOCTM kablolu ve 50W AirVOOCTM kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen ve 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra-geniş açılı kameradan oluşan kamera sistemi de kullanıcılara profesyonel düzeyde mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Oppo Find N5, “kozmik siyah” ve “puslu beyaz” olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve 119.999 TL fiyatıyla satışa çıkıyor.