Huawei Pura 80 serisi ön satışa çıkıyor: 5 Ağustos'ta satışta

Huawei’nin Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra modelleri 5 Ağustos’ta ön satış çıkıyor.

ÖMER TEMÜR - Huawei CBG Türkiye Marka Pazarlama Müdürü Mustafa Can Akbaş, ilk olarak Pura80 Pro modelinin ön siparişe açılacağını, rekabetçi bir fiyata sahip olacağını söyledi.

Pura 80 Pro, devasa 1 inçlik ultra aydınlatma kamerası ve değişken diyafram açıklığı ile geceyi gündüze çevirirken, Pura 80 Ultra ise sektörde bir ilk olan değiştirilebilir çift telefoto kamera sistemiyle dikkat çekiyor. Yapay zekâ ile desteklenen kamera, 3.7x ve 9.4x optik zoom arasında akıllıca geçiş yaparak uzak mesafeleri inanılmaz bir netlikle yakınlaştırıyor.