Tesla’ya yeni rakip: Huawei’den teknoloji dolu SUV: Aito M8

Xiaomi’nin ardından bir diğer Çinli teknoloji devi Huawei de otomobil pazarında vites yükseltti. Şirketin otomobil markası Aito, M8 adını verdiği yeni SUV modelinin tamamen elektrikli versiyonunu 52.000 dolarlık (yaklaşık 2.106.000 TL) başlangıç fiyatıyla ön satışa sundu.

Toplam 5,2 metreye yaklaşan uzunluğuyla dikkat çeken Aito M8, 705 kilometrelik menzil sunuyor ve ileri seviye sürüş teknolojileriyle donatılmış durumda. Aracın Ağustos ayında Çin'de resmi olarak satışa çıkması bekleniyor. Ön sipariş dönemine özel çeşitli indirim kampanyaları da uygulanıyor.

HUAWEİ İMZASI: QIANKUN ADS 4 SÜRÜŞ SİSTEMİ

Yeni M8 EV, “Kunpeng” adı verilen sade ve aerodinamik bir tasarım diliyle geliyor. Gelişmiş sensör teknolojileri gövdeyle uyumlu biçimde entegre edilen model, 21 inç jantlar, 5.190 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.795 mm yükseklik ve 3.105 mm aks mesafesiyle oldukça heybetli bir duruşa sahip. Araç, hem beş koltuklu hem de üç sıralı altı koltuklu seçeneklerle sunuluyor.

Modelin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Huawei’nin geliştirdiği Qiankun Akıllı Sürüş Sistemi (ADS 4). Çift yollu yedekli güç kaynağına sahip bu sistem, M8’i Huawei teknolojilerinin vitrin modeli haline getiriyor. Ancak sistemin detayları şimdilik sınırlı bilgilerle paylaşılıyor.

TEK VE ÇİFT MOTOR SEÇENEKLERİ

Tek motorlu versiyon 227 kW (304 hp) güç üretirken, çift motorlu dört çeker versiyonda ön motor 160 kW, arka motor ise 227 kW güç sağlıyor. Her iki versiyonda da 100 kWh kapasiteli CATL batarya paketi bulunuyor. CLTC verilerine göre menzil, 705 kilometreye kadar çıkıyor.

Huawei cephesinden M8’in Avrupa pazarında satışa sunulup sunulmayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.