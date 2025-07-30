İbo Aslan UFC’den kovuldu mu? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türk dövüş sporları camiasının tanınan isimlerinden İbo Aslan, UFC hafif ağır sıklet kategorisinde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 26 Temmuz 2025’te Abu Dabi’de düzenlenen UFC Fight Night gecesinde İbo Aslan, ABD’li rakibi Billy Elekana ile karşı karşıya geldi.

Maçı kaybeden İbo Aslan’ın UFC’den kovulduğu iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki bu iddialar doğru mu? İşte ayrıntılar...

İBO ASLAN UFC'DEN KOVULDU MU?

İbo Aslan, UFC Fight Night'ta çıktığı son maçta rakibi Billy Elekana’ya mağlup oldu. Bu yenilginin ardından İbo Aslan’ın UFC’den kovulduğu iddia edildi.

Ancak İbo Aslan’ın UFC’den kovulduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Türk dövüşçünün organizasyondan çıkarıldığına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan, 23 Nisan 1996 tarihinde Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Akçaören köyünde dünyaya geldi. Henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Avusturya’ya göç etti. Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgi duyan Aslan, 15 Ağustos 2023 tarihinde Dana White’s Contender Series organizasyonunda Paulo Renato Jr. ile karşılaştı. Rakibini ilk rauntta teknik nakavtla mağlup eden Aslan, bu galibiyetle dünyanın en prestijli karma dövüş organizasyonlarından biri olan UFC’ye katılma hakkı kazandı.

30 Mart 2024’te UFC’deki ilk profesyonel maçına çıkan İbo Aslan, halen hafif ağır sıklet kategorisinde kariyerini sürdürüyor.