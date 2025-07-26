Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Billy Elekana kimdir, kaç yaşında? İbo Aslan'ın rakibi oldu

Billy Elekana kimdir, kaç yaşında? İbo Aslan'ın rakibi oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Billy Elekana kimdir, kaç yaşında? İbo Aslan&#039;ın rakibi oldu
UFC, MMA, Las Vegas, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UFC hafif ağır sıklet dövüşçüsü Billy Elekana, İbo Aslan'ın rakibi oldu. Sporseverler, 30 yaşındaki Amerikalı dövüşçü Billy Elekana kimdir araştırıyor.

Türk MMA yıldızı İbo Aslan, UFC Fight Night Abu Dhabi’de Amerikalı dövüşçü Billy Elekana ringe çıkacak. Peki, Billy Elekana kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

BİLLY ELEKANA KİMDİR?

Billy Elekana, “Son of Susie” lakaplı, Las Vegas merkezli bir UFC hafif ağır sıklet dövüşçüsüdür.

30 yaşındaki Samoalı-Amerikalı dövüşçü, 2017’de geçirdiği bıçaklanma olayından sonra hastanede aldığı kararla MMA’e başladı ve 2021’de profesyonel oldu.

1.88 m boyu, 1.96 m kol açıklığı ve Brezilya jiu-jitsu mor kuşağıyla Elekana, 7-2-0’lık kariyerinde üç nakavt ve bir pes ettirme (RNC) galibiyeti aldı.

Amatörde 6-1-1’lik rekoru ve Tuff-N-Uff şampiyonluğuyla dikkat çeken Elekana, LFA ve PFL gibi prestijli organizasyonlarda deneyim kazandı. UFC debutunda (18 Ocak 2025, UFC 311) Bogdan Guskov’a ikinci rauntta yenildi.

Billy Elekana kimdir, kaç yaşında? İbo Aslan'ın rakibi oldu - 1. Resim

İBO ASLAN’IN RAKİBİ BİLLY ELEKANA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Billy Elekana, 10 yılı aşkın süredir birlikte olduğu eşiyle evli ve biri erkek, biri kız iki çocuk babası. 

İnşaat işçisi olarak çalıştığı dönemde geçirdiği bıçaklanma, onun hayatını yeniden şekillendirdi; hastanede iyileşirken ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için MMA’e yöneldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İtalya Başbakanı Meloni’den sürpriz Filistin açıklaması! Sessizliğini bozduTUSAŞ resmen duyurdu! Türkiye 48 KAAN savaş uçağını Endonezya’ya satıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbo Aslan-Billy Elekana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadeleye geri sayım başladı - Haberlerİbo Aslan-Billy Elekana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadeleye geri sayım başladıFenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 4 aday yarışacak - HaberlerFenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 4 aday yarışacakFenerbahçe Divan Kurulu üyesi nasıl olunur? - HaberlerFenerbahçe Divan Kurulu üyesi nasıl olunur?Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı saat kaçta? Yarış yayın bilgileri belli oldu - HaberlerToprak Razgatlıoğlu'nun yarışı saat kaçta? Yarış yayın bilgileri belli olduFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu hangi kanalda, saat kaçta bitecek? - HaberlerFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu hangi kanalda, saat kaçta bitecek?Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, nereli? - HaberlerChobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, nereli?
Sonraki Haber Yükleniyor...