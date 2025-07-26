Billy Elekana kimdir, kaç yaşında? İbo Aslan'ın rakibi oldu

UFC hafif ağır sıklet dövüşçüsü Billy Elekana, İbo Aslan'ın rakibi oldu. Sporseverler, 30 yaşındaki Amerikalı dövüşçü Billy Elekana kimdir araştırıyor.

Türk MMA yıldızı İbo Aslan, UFC Fight Night Abu Dhabi’de Amerikalı dövüşçü Billy Elekana ringe çıkacak. Peki, Billy Elekana kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

BİLLY ELEKANA KİMDİR?

Billy Elekana, “Son of Susie” lakaplı, Las Vegas merkezli bir UFC hafif ağır sıklet dövüşçüsüdür.

30 yaşındaki Samoalı-Amerikalı dövüşçü, 2017’de geçirdiği bıçaklanma olayından sonra hastanede aldığı kararla MMA’e başladı ve 2021’de profesyonel oldu.

1.88 m boyu, 1.96 m kol açıklığı ve Brezilya jiu-jitsu mor kuşağıyla Elekana, 7-2-0’lık kariyerinde üç nakavt ve bir pes ettirme (RNC) galibiyeti aldı.

Amatörde 6-1-1’lik rekoru ve Tuff-N-Uff şampiyonluğuyla dikkat çeken Elekana, LFA ve PFL gibi prestijli organizasyonlarda deneyim kazandı. UFC debutunda (18 Ocak 2025, UFC 311) Bogdan Guskov’a ikinci rauntta yenildi.

İBO ASLAN’IN RAKİBİ BİLLY ELEKANA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Billy Elekana, 10 yılı aşkın süredir birlikte olduğu eşiyle evli ve biri erkek, biri kız iki çocuk babası.

İnşaat işçisi olarak çalıştığı dönemde geçirdiği bıçaklanma, onun hayatını yeniden şekillendirdi; hastanede iyileşirken ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için MMA’e yöneldi.