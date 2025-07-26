İbo Aslan-Billy Elekana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadeleye geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2025 12:31 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 12:31 - Güncelleme:

UFC, MMA, Canlı Yayın, Haber

Türk MMA dövüşçüsü İbo Aslan, UFC Fight Night Abu Dhabi’de Billy Elekana ile karşı karşıya geliyor. 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Sporseverler, İbo Aslan-Billy Elekana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediyor.

“Son Osmanlı” lakaplı Türk karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu İbo Aslan, UFC Fight Night Abu Dhabi etkinliğinde Amerikalı rakibi Billy Elekana ile oktagonda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri araştırılıyor. İBO ASLAN-BİLLY ELEKANA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? İbo Aslan-Billy Elekana maçı, Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve HD kalitesinde yayınlanacak. UFC yayınlarının Türkiye’deki resmi yayıncısı S Sport Plus, dövüş sporları tutkunlarına kesintisiz bir izleme deneyimi sunuyor. S Sport Plus, UFC Fight Night Abu Dhabi gecesinin tamamını kapsayan yayın akışıyla, İbo Aslan’ın mücadelesinin yanı sıra diğer önemli ön eleme ve ana kart maçlarını da izleyicilere ulaştıracak. İBO ASLAN-BİLLY ELEKANA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? İbo Aslan ile Billy Elekana arasındaki UFC Fight Night karşılaşması, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü Abu Dhabi’deki Etihad Arena’da gerçekleşecek ve Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Hafif ağır sıklet kategorisinde yer alan bu ön eleme maçı, Aslan’ın kariyeri için önemli bir maç olacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan