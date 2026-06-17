Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında dün gece meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bektaş, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolu üzerinde gerçekleştiğini belirterek bölgede uzun süredir enerji birikimi yaşandığını ifade etti.

Marmara Denizi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir açıklarında saat 23:41'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde meydana geldiğine dikkat çekti.

"91 YILLIK GERİLİM BİRİKİMİ SÖZ KONUSU"

Bektaş, söz konusu fay hattının uzun yıllardır büyük bir deprem üretmediğini, bu nedenle dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Uzman isim, bölgede ciddi bir gerilim birikimi yaşandığını da ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kendini 1935'ten beri gizleyen Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolu üzerinde gelişti. 91 yıllık gerilim birikimi ve 1999 İzmit Depremi'nin batıya doğru yaptığı stres transferi birlikte değerlendirildiğinde, Güney Kol'da enerji birikiminin önemli ölçüde arttığı söylenebilir."

Haberle İlgili Daha Fazlası