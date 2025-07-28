10 bin parçacıklı GAZAP bombası sahnede: 1 kilometrelik alandaki her şeyi yok ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen parçacıklı uçak bombası GAZAP, IDEF 2025’te ilk kez tanıtıldı. 10 bin parçacıklı yapısıyla 1 kilometre alanda yüksek etki sağlayan GAZAP, klasik mühimmatlara göre 3 kat daha güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Mühimmat, F-16 ve F-4 uçaklarında kullanılabiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombası GAZAP ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) vitrine çıktı.

Türk savunma sanayisine güç katan birçok projenin sergilendiği fuarda, yeni ürünler de tanıtıldı. MSB AR-GE Merkezi de geliştirdiği GAZAP isimli uçak bombasını IDEF 2025'te ilk kez sergiledi.

"SERGİLEDİĞİMİZ ÜRÜNLERİN YÜZDE 80'İ, KALİFİKASYONU, SERTİFİKASYONU BİTMİŞ ÜRÜNLER"

MSB AR-GE Merkezi Amiri Nilüfer Kuzulu yaptığı açıklamada, MSB AR-GE Merkezi'nin 12 yıldır faaliyetlerine etkin olarak devam eden bir birim olduğunu belirterek, birimde birçok ürünle ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi. IDEF 2025'te ürünlerin bir kısmının sergilendiğini anlatan Kuzulu, "Sergilediğimiz ürünlerin yüzde 80'i, kalifikasyonu, sertifikasyonu bitmiş ürünler. Kalan yüzde 20'lik kısmı da laboratuvar testleri bitmiş ve saha testlerine geçilen ürünler." diye konuştu.

Kuzulu, IDEF 2025'te HAYALET ve GAZAP mühimmatlarını sergilediklerini belirterek, "Bu mühimmatlar geliştirilirken AR-GE merkezinde çok uzun yılların verdiği, tasarım ve imalatla ilgili bilgi ve birikimler kullanıldı. Çok farklı yönde çok çeşitli ürünlerimiz var. Neler yaptığımıza dair küçük bilgiler verilmesi amacıyla burada bazı ürünlerimizi sergiledik." dedi.

GAZAP'ın standart bir MK84 uçak mühimmatı olduğunu vurgulayan Kuzulu, bu mühimmatın F-16'larda, F-4'lerde çok uzun yıllardır kullanıldığını söyledi.

"İÇERİSİNDE 10 BİN PARÇACIK VAR"

Kuzulu, bu mühimmatın etkisini daha da artırmak maksadıyla farklı bir ürün geliştirmek için bir çalışma yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"GAZAP'ın diğerlerinden farkı içerisinde parçacıklı bir yapı olması. İçerisinde 10 bin parçacık var. Bu parçacıklı yapı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılıyor 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılarak bu bölgedeki bütün unsurlara etki ediyor. İkinci özelliği de içerisindeki dolgu malzemesinin farkından kaynaklı olarak yine o alanda çok büyük bir basınç etkisi oluşturması. Mühimmatlardan beklediğimiz performans biraz da bunlarla alakalı."

"GAZAP, MUADİLLERİNDEN 3 KAT DAHA GÜÇLÜ BİR MÜHİMMAT"

Performans anlamında çok ileriye gittiklerini anlatan Kuzulu, "Aynı zamanda bu tarz klasik mühimmatlar test yapıldığında metrekareye 3 civarında parçacık düşürebiliyor. GAZAP ise metrekareye 10.16 parçacık düşürüyor. GAZAP, muadili olan ve standart klasik mühimmatlardan 3 kat daha güçlü bir mühimmat." ifadesini kullandı.