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Haberler > Teknoloji > Kameraya gerek yok! Wi-Fi sinyalinden kimlik tespiti yapılabilecek

Kameraya gerek yok! Wi-Fi sinyalinden kimlik tespiti yapılabilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kameraya gerek yok! Wi-Fi sinyalinden kimlik tespiti yapılabilecek
İzleme, Gizlilik, Teknoloji, Güvenlik, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Evde kablosuz internet, takip aracına dönüşüyor. İtalya’daki La Sapienza Üniversitesinde görevli araştırmacılar Wi-Fi sinyallerinin insanlar üzerinde bıraktığı izleri bir tür dijital parmak izine dönüştürerek, insanları kamera olmadan gözetlemeyi mümkün hâle getirdi

ÖMER TEMÜR - “WhoFi” adı verilen sistem, bir kişinin Wi-Fi sinyallerine yaptığı fiziksel etkiyi analiz ederek, o kişiyi ayırt etmesini sağlayan “radyo-biometrik” bir iz tanımlıyor. Tanımlanan bu iz, kişinin takip edilmesini ve gerektiğinde başka ortamlarda da tespit edilmesini sağlıyor.

Wi-Fi sinyalleri duvarların arkasını “görmeye” kadar pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Ancak WhoFi’nin farkı, bu sinyalleri kişiye özel bir biyometrik etiket olarak kullanması. Üstelik bunun için o kişinin herhangi bir cihaz taşıması da gerekmiyor.

Kameraya gerek yok! Wi-Fi sinyalinden kimlik tespiti yapılabilecek - 1. Resim

Wi-Fi tabanlı takip sistemleri, kameralı gözetim teknolojilerine kıyasla bazı önemli avantajlar sunuyor. Öncelikle ışık şartlarından tamamen bağımsız çalışabiliyorlar; karanlıkta, sisli ortamda ya da görüş açısının olmadığı yerlerde dahi etkili kalabiliyorlar. Ayrıca Wi-Fi sinyalleri duvarlar ve engellerin ötesine geçebildiği için fiziksel bariyerler de gözetim kapasitesini sınırlamıyor. Kameraların aksine, kişinin yüzü ya da kıyafeti gibi görsel unsurlar gerekmiyor; yalnızca bedenin elektromanyetik sinyal üzerindeki etkisi yeterli oluyor. Yapılan testlerde WhoFi, yüzde 95,5 başarı oranına ulaşmış durumda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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