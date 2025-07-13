İzmir Aliağa ve Urla'da feci yangın! Alevler Çanakkale-İzmir yoluna ulaştı, sürücüler zor anlar yaşadı

İzmir, Aliağa ve Urla'da yangınla mücadele etmeye devam ediyor. Urla'da amansız mücadele sürerken, Aliağa'daki alevler Çanakkale-İzmir yoluna ulaştı, sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir, havaların ısınmasıyla alevlerin merkez üssü haline geldi. Çeşme, Ödemiş, Buca'da çıkan yangınlar tam söndürüldü derken bu kez alevler Aliağa ve Urla'dan yükseldi.

URLA ALEV ALEV

Urla'da saat 16.00 sıralarında Naipli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban "5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, 4 dozer, 14 iş makinesi, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleriyle 583 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

ALİAĞA'DAKİ YANGIN, ÇANAKKALE YOLUNA ULAŞTI

İzmir’in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesi ile Çaltılıdere Mahallesi arasında bulunan Mersinlik mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu'na kadar ulaştı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç içerisinde yaşanan panik ise kameraya yansıdı.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Çandarlı mevkiinden itibaren trafik akışını otoyola yönlendirdi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.