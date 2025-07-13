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Alevler metrelerce yükseldi! Edirne'de anız ve orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Edirne, Keşan, Orman Yangını, Anız Yangını, Yangın, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne Keşan'da çıkan orman ve anız yangınında alevler metrelerce yükseldi. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangına müdahaleye köylüler de destek veriyor.

Edirne’nin Keşan ilçesinde çıkan orman ve anız yangınında alevler metrelerce yükseldi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, ORMANA VE TARLAYA YAYILDI

Keşan ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesi arasında yer alan Susamdere mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana ve tarlaya yayıldı.

Alevler metrelerce yükseldi! Edirne'de anız ve orman yangınına müdahale ediliyor - 1. Resim

METERELERCE YÜKSELDİ GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı helikopterler, uçak, çok sayıda arazöz, Keşan ve Malkara Orman İşletme ekipleri, AFAD ve itfaiye personeli müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun çalışması sürerken, çevre illerden de çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Alevler metrelerce yükseldi! Edirne'de anız ve orman yangınına müdahale ediliyor - 2. Resim

KÖY HALKI YANGINLA MÜCADELEYE DESTEK VERİYOR

Köy halkı da yangınla mücadeleye traktörleriyle katıldı. Bazı vatandaşlar yangın bölgesine su taşırken, bazıları da alevlerin yayılmasını önlemek için ekiplere destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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