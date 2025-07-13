Bir yangın da Ordu'dan! Geri dönüşüm tesisinde yükselen alevlere müdahale ediliyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Balıkesir'de çıkan yangının ardından bir yangın haberi de Ordu'dan geldi.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesinde organize sanayi bölgesinde Erol A.'ya ait Akdeniz Geri Dönüşüm isimli tesiste yangın çıktı.

Tesisten dumanlar yükselmeye başlarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE TESİSİ SARDI

Kısa sürede büyüyen yangın, tesisi sardı. İçeride plastik, kağıt gibi malzemelerin olmasından dolayı yangın hızla yayılırken, olay yerine tankerler ile su takviyesi yapıldı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.