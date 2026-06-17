2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken İngiltere ile Hırvatistan bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ''İngiltere-Hırvatistan maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusunu gündeme getirirken İngiltere-Hırvatistan maç kadrosu muhtemel 11'ler de şekillendi...

L Grubu'nun açılış karşılaşmasında sahaya çıkacak iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Son yıllarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda önemli başarılara imza atan İngiltere ve Hırvatistan, bu kez ABD'de düzenlenen turnuvada kozlarını paylaşacak. Peki, İngiltere-Hırvatistan maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere-Hırvatistan maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası L Grubu karşılaşması

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

ABD'nin Dallas kentinde oynanacak İngiltere-Hırvatistan maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İngiltere, Dünya Kupası tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanma hedefiyle turnuvaya başlarken, Hırvatistan zorlu rakibi karşısında kıyasıya mücadele verecek.

İngiltere-Hırvatistan maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası L Grubu karşılaşması

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

L Grubu'nun açılış mücadelesi İngiltere-Hırvatistan maçı 17 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Dallas Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

İngiltere-Hırvatistan maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası L Grubu karşılaşması

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MUHTEMEL 11

İngiltere: Pickford, James, Stones, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Hırvatistan: Livakovic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic, P. Sucic, Baturina, Musa

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