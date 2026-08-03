Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in Beşiktaş'a kiralık transferi onay verdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in, Darwin Nunez’in kiralık transferi için Beşiktaş’a onay verdiği öne sürüldü. Haber siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız santrfora F.Bahçe’nin de ilgisi olduğu biliniyor. Ama daha önce teklif ileten tek kulüp Beşiktaş. Siyah beyazlı yönetim Al-Hilal’e yaklaşık 4 milyon avro kiralama bedeli, performansa bağlı bonuslar içeren bir teklif sunmuştu.

TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Oyuncu da Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı biliniyor. İstediği bonservis tekliflerini alamayan Al-Hilal’in Beşiktaş’a transfer için onay verdiği Avrupa basınında da yer aldı.

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