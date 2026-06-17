MİT'in sınır bölgesinde düzenlediği kritik operasyonla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Pakistan'daki hava saldırılarından kaçıp illegal yollarla ülkeye sızmaya çalışırken yakalanan teröristin itirafları da ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde nokta bir operasyona daha imza atarak terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye medya sorumlusu Ahmet Kazancı’yı sınır hattında kıskıvrak yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" (ISKP) medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

ÖZGÜR ALTUN'UN YERİNE GEÇMİŞ

Operasyonda, "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Kazancı'nın, DEAŞ'ın Türkiye medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği belirlendi.

Özgür Altun

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı ve buradaki kamplarda aktif görev aldığı saptandı. Kazancı'nın, örgüt unsurlarının Türkiye'den bölgeye aktarılmasında Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü, Altun'un yakalanması sonrası ise örgütsel faaliyetleri devraldığı tespit edildi.

MİT'in yakaladığı terörist Ahmet Kazancı her şeyi itiraf etti

SALDIRILARDAN SAĞ KURTULMUŞ

MİT'in hassas çalışmaları neticesinde, Kazancı'nın Pakistan'da DEAŞ unsurlarına düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı saptandı.

MİT'in yakaladığı terörist Ahmet Kazancı her şeyi itiraf etti

Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

MİT'in yakaladığı terörist Ahmet Kazancı her şeyi itiraf etti

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ

Kazancı, ifadesinde, Özgür Altun ile ilişkisini, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti.

İlk ifadesinin ardından Konya'ya getirilen Kazancı, polis ekiplerince götürüldüğü Meram Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

MİT'in yakaladığı terörist Ahmet Kazancı her şeyi itiraf etti

Operasyonla, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları akamete uğratıldı, örgütün insan kaynağı aktarım ağları deşifre edildi.

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