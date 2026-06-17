İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, ülkenin önde gelen savunma sanayisi firması Leonardo ile Baykar arasında geçen yıl başlatılan insansız hava aracı (İHA) sistemlerinin üretilmesini öngören ortak girişime onay verdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre bakanlar kurulu, iki şirketin İHA tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi için kuracağı %50-%50 ortak girişime belirli şartlar eşliğinde yeşil ışık yaktı.

"ALTIN GÜÇ" MEKANİZMASI DEVREYE GİRDİ

İtalyan hükümeti, stratejik anlaşmayı onaylarken kritik altyapı ve savunma sektörlerindeki yatırımları denetleme, veto etme veya özel şartlar koşma imkanı tanıyan hukuki mekanizması "Altın Güç" yetkisini kullandı.

Hükümet, bu yetki kapsamında ortaklığın uluslararası faaliyetlerinin ve üretilecek İHA'ların yalnızca NATO ve Avrupa Birliği (AB) politikalarıyla uyumlu, aynı çizgideki ülkelere ihraç edilmesi şartını koştu. Ayrıca projede kullanılacak teknolojinin ve gizli bilgilerin gizliliğinin garanti altına alınması zorunluluğu getirildi.

SAVUNMA BAKANI CROSETTO ISRARCI OLDU

İtalyan basınından Il Messaggero'nun haberinde, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun ortak girişime onay verilmesi için yoğun destek verdiği ve ısrarcı olduğu da iddia edildi. Hükümetin getirdiği sınırlamaların temel amacının,"ulusal stratejik çıkarların" korunması ve tedarik zincirinin devamlılığının sağlanması olduğu aktarıldı.

LBA SYSTEMS NEDİR?

Leonardo ve Baykar'ın "LBA Systems" adını taşıyan ortak girişimi ilk olarak Mart 2025'te kamuoyuna duyurulmuş, resmi imzalar ise Haziran 2025'te atılmıştı. İtalyan hükümetinin bu son kararıyla birlikte, yeni nesil uzaktan komutalı hava sistemleri üretecek olan ortak şirketin kurulum süreci resmiyet kazanmış oldu.

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"F-35'İN İNTİKAMINI AVRUPA'DA ALIYORLAR"

Geçtiğimiz aylarda Yunan medyasının amiral gemilerinden To Vima gazetesi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişini mercek altına almıştı.

Dr. Dionysios Skliris'in kaleme aldığı yazıda "Türkiye, 2019 yılında F-35 programı yüzünden yaşadığı sorunları , Avrupa'nın tedarik zincirlerine doğrudan eklemlenerek çözüyor. İtalya Başbakanı Meloni'nin onayıyla kurulan "İtalyan-Türk Ekseni", NATO içinde yeni bir güç dengesi oluşturdu. Türkiye böylece tüm Avrupa'dan da intikamını almış oldu" denildi.

Meloni hükümeti onayladı: Türk İHA'larına İtalya'dan NATO şartı!

"Türkiye, bu yolla Avrupa hava savunmasına kararlı bir şekilde giriyor. 1884'te kurulan Piaggio'nun köklü mirası, Baykar'ın geleceğin teknolojisiyle buluştu" diyen Yunan basını Miçotakis yönetimini uyarmıştı.

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