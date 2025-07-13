1,5 milyon dolarlık zarar! Bodrum cayır cayır yanan lüks yat battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında 1.5 milyon dolar değerindeki bir motoryatta yangın çıktı. Motoryat, söndürme çalışmasının ardından battı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Koyu’nda demirli bulunan lüks yat alev alev yandı. Yaklaşık 1,5 milyon dolar değerindeki tekne hasar gördü.

TÜRK BAYRAKLI LÜKS YATTA YANGIN

Edinilen bilgiye göre, Türkbükü Koyu’nda demirli bulunan Türk bayraklı Melinay isimli lüks motoryatta henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ, 1.5 MİLYON DOLAR DENİZİN DİBİNİ BOYLADI

Kısa sürede alev topuna dönen motoryatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen tekne söndürme çalışmasının ardından battı.

MÜRETTEBAT VE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Mürettebat ve yolcu olarak bulunan 4 kişi civardaki botlar tarafından tahliye edildi.

Olay sonrası TCSG-94 Sahil Güvenlik botu ile KIYEM-6 Kıyı Emniyeti botu yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.