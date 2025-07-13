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Marmara Adası açıklarında can pazarı! Feribotta yangın çıktı, 200 yolcu tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Feribot, Tahliye, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmara Adası açıklarında seyir halindeki 200 yolcu ve 70 aracın bulunduğu bir feribotta yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin harekete geçtiği yangın nedeniyle feribottaki 200 yolcu tahliye edilmeye başlandı. Tahliye ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Marmara Adası açıklarında 200 yolcu ve 70 aracın bulunduğu feribotta yangın çıktı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tahliye ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

SEYİR HALİNDEKİ FERİBOTTA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Hayırsız Ada’nın kuzeybatısında seyir halindeki feribotta yangın çıktığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye TCSG-313 ve KB-70 botları sevk edildi.

Marmara Adası açıklarında can pazarı! Feribotta yangın çıktı, 200 yolcu tahliye ediliyor - 1. Resim

Aynı zamanda Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-4 botu olay yerine ulaştı, KIYEM-6 botunun ise yaklaşık 1 saat 30 dakikalık mesafede intikal halinde olduğu öğrenildi.

MAKİNE DAİRESİ ALEV ALDI

Feribotun kaptanıyla telsiz üzerinden yapılan görüşmede, yangının makine dairesinde çıktığı, mekanik izolasyonun sağlandığı ancak CO2 odasına ulaşılamadığı bildirildi. Feribotta görevli personelin yanı sıra 200 yolcu ve 70 aracın bulunduğu belirtildi.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Gemi kaptanının gemiyi terk etme yönünde bir talepte bulunmadığı, şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı kaydedildi.

YOLCULARIN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Feribottaki vatandaşların emniyetli bir şekilde tahliyesi ve kurtarma çalışmaları için planlamaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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