Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ataşehir'de restoran yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu

Ataşehir'de restoran yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ataşehir&#039;de restoran yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu
Yangın, Ataşehir, Restoran, İtfaiye, Polis, Sağlık, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de bir balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Restoranın en üst katını saran alevler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir balık restoranında, saat 16.00 civarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz netleşmeyen yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı, ancak restoranın çatı katında ciddi hasar oluştu. En üst katı saran alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Ataşehir'de restoran yangını! Çok sayıda ekip seferber oluyor - 1. Resim

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Koparan hayatının hatasını yapar! Cezası 380 bin TL... Nesli tükenmek üzereBakü'de Suriye-İsrail zirvesi! Golan Tepeleri'nin akıbeti ne olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - 3. SayfaBursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar varSamsun'da yürek sızlatan olay! 4 yaşındaki çocuğun durumu kritik, geriye sadece oyuncağı kaldı... - 3. SayfaYürek sızlatan olay! 4 yaşındaki çocuğun durumu kritikHer cümlesinde gözyaşı aktı! "Kızım yatağında ölü bulundu, cesedini piliç kamyonunun içinden aldım!" - 3. Sayfa"Kızımı piliç kamyonunun içinden aldım"Aydın'da korkunç olay! Kar maskeli şahıs, 16 yaşındaki çocuğu başından bıçakladı - 3. Sayfa16 yaşındaki çocuk başından bıçaklandıDenizli'de feci olay! Yatalak hasta yangında hayatını kaybetti - 3. SayfaFeci olay! Yatalak hasta yangında hayatını kaybettiEğlence mekanı savaş alanına döndü! Çalışanlar, kadın turistleri tekme tokat dövdü - 3. SayfaYer Marmaris! Kadın turistlere feci dayak
Sonraki Haber Yükleniyor...