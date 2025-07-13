Ataşehir'de restoran yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu

Ataşehir'de bir balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Restoranın en üst katını saran alevler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir balık restoranında, saat 16.00 civarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz netleşmeyen yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı, ancak restoranın çatı katında ciddi hasar oluştu. En üst katı saran alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.