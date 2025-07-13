Balıkesir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor

MÜDAHALE SÜRÜYOR Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz​​​​​​​, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor. İlgili Haber Vatandaşlar fark etti! Hatay'da orman yangınına ekiplerden jet müdahale

'in Manyas ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.