Balıkesir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki arazide yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz