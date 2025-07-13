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Balıkesir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir, Manyas, Yangın, Orman Yangını, İtfaiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki arazide yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz​​​​​​​, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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