Bursa-Balıkesir sınırında neden yangın çıktı? Bir köy tahliye edildi

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir’in Dursunbey ilçesi arasında orman yangını başladı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi yangın tehlikesi sebebiyle tahliye edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, rüzgarın bölgede etkili olduğu bilgisi verildi. Birçok kişi Bursa-Balıkesir sınırında neden yangın çıktığını araştırmaya başladı.

Bursa-Balıkesir sınırındaki bir ormanlık alanda orman yangını çıktı. Bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, birçok itfaiye aracı, arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmeye başlandı. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması adına ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

BURSA-BALIKESİR SINIRINDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Bursa-Balıkesir sınırındaki bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmıştır.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın bölgede etkili olduğu öğrenildi.

BURSA-BALIKESİR SINIRINDAKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun bir çaba sarfediliyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelle müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bursa ve Balıkesir'den giden hava araçlarının hava kararıncaya dek müdahaleye devam edeceği bilgisi paylaşıldı.