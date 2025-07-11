Bursa-Balıkesir sınırında korkutan yangın! Alevler giderek büyüyor, yerleşim yerleri tehdit altında

Bursa-Balıkesir sınırındaki ormanlık alanda alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Tedbir amaçlı 1 köy tahliye edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Havaların ısınmasıyla giderek artan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bursa-Balıkesir sınırındaki bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle 1 köy tahliye edildi.

YANGIN GİDEREK BÜYÜYOR

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir’in Dursunbey ilçesi arasında başlayan yangını büyüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgarın bölgede etkili olduğu öğrenildi.

1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi yangın tehdidi sebebiyle boşaltıldı. Bölgedeki söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU: 174 PERSONEL GÖREVDE

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelle müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bursa ve Balıkesir'den giden hava araçlarının hava kararıncaya kadar müdahaleye devam edeceği öğrenildi.