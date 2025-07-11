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Tekirdağ'da orman yangını! Şarköy'de alevler yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ, Şarköy, Orman Yangını, Yangın Söndürme, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Alevler bu kez Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yükseldi. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve kardan müdahale ediliyor.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ŞARKÖY'DE ALEVLER YÜKSELDİ

Şarköy’e bağlı Sofuköy Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Tekirdağ'da orman yangını! Şarköy'de alevler yükseldi - 1. Resim

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Yangına Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir yangın söndürme uçağı, helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale başlatıldı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, bazı tarım alanlarının da yangından etkilendiği öğrenildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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