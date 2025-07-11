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Her şey küle döndü, Kur’an-ı Kerim sapasağlam kaldı! “Rabbim sakladı”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara, Yangın, Afet, Sincan, Ev Yangını, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da çıkan bir ev yangınında Selçuk çiftinin evi tamamen küle döndü, yangından geriye bir tek Kur'an-ı Kerim kaldı. Tek bir eşyası sağlam kalmayan Satı Selçuk “Yıllardır saklıyordum, Rabbim de saklamış. Bu bana Rabbimden bir hediye gibi oldu” dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesi, Yenikent semtinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Satı ve Muşali Selçuk çiftinin evi tamamen küle döndü. 

ALEVLER HER ŞEYİ ALDI, BİR TEK O KALDI

Yangının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında duygusal anlar yaşandı. Yüksek ısıya rağmen zarar görmeyen Kur'an-ı Kerim'in bulunması, ev sahiplerini derinden etkiledi.

Her şey küle döndü, Kur’an-ı Kerim sapasağlam kaldı! “Rabbim sakladı” - 1. Resim

“RABBİMDEN BİR HEDİYE OLDU"

Evlerinde tek bir eşyanın sağlam kalmadığını söyleyen Satı Selçuk, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evimiz yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Geriye sadece Kur'an-ı Kerim kaldı. Görünce çok duygulandım. Her şey kül olmuştu. Eşim, ‘Kur'an yanmamış' dedi. Açıp baktım, yazıları olduğu gibi duruyordu. Babam, Kur'an'a geçtiğimde bana hediye etmişti. Yıllardır saklıyordum, Rabbim de saklamış. Bu bana Rabbimden bir hediye gibi oldu."

Her şey küle döndü, Kur’an-ı Kerim sapasağlam kaldı! “Rabbim sakladı” - 2. Resim

ÖMÜR BOYU SAKLAYACAKLAR

Yangında 11 yıllık emeklerinin yok olduğunu dile getiren Satı, "Bu evi dişimizle tırnağımızla yaptık, yıllarca çabaladık. Her şeyimizi kaybettik ama Kur'an-ı Kerim kaldı. Onu ömür boyu saklayacağım" diye konuştu.

Her şey küle döndü, Kur’an-ı Kerim sapasağlam kaldı! “Rabbim sakladı” - 3. Resim

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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