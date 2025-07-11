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Mangalda pul biber yaktı, insanlar hastanelik oldu! Binadaki herkes tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mangalda pul biber yaktı, insanlar hastanelik oldu! Binadaki herkes tahliye edildi
Esenyurt, Apartman, Haşere, Pul Biber, Yangın, Tahliye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak için mangalda yakılan pul biber, iki kişinin dumandan etkilenmesine ve apartmanın tahliyesine yol açtı.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi 789. Sokak'taki 6 katlı bir binada meydana geldi.

BÖCEKLERDEN KURTULMAK İSTEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Apartman sakinlerinden Y.K. (41) haşerelere karşı önlem almak amacıyla mangalda pul biber yaktı. Oluşan yoğun dumanın apartmanı kaplaması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BİNADAKİ HERKES TAHLİYE EDİLDİ, 2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen R.K. (25) ve K.G. (44) sağlık görevlilerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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