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Vatandaşlar fark etti! Hatay'da orman yangınına ekiplerden jet müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vatandaşlar fark etti! Hatay&#039;da orman yangınına ekiplerden jet müdahale
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da orman yangınını fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Antakya ilçesi Habib'i Neccar dağı mevkiinde yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar fark etti! Hatay'da orman yangınına ekiplerden jet müdahale - 1. Resim

HIZLI MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede başlayan karadan müdahaleye helikopter ve uçak ile havadan da destek verildi. Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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