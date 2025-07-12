Turizmin başkentinde düğmeye basıldı: Turistleri rahatsız eden işletmelere kilit vuruldu!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yapıp turistleri rahatsız ettiği belirlenen 4 işletmeye kapatma cezası verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri hanutçuluk yaptığı belirtilen işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
KAPILARINA MÜHÜR VURULDU
Ekiplerce yapılan denetimlerde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden 4 işletmeye 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verilerek, mühürleme işlemi gerçekleştirdi.
Ekiplerin yarımada genelinde uygulamalarını sürdürecekleri belirtildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir