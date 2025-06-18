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Marmaris'teki skandal görüntülerin ardından harekete geçildi! Yerlikaya: 3 kişiyi görevlendirdim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Marmaris&#039;teki skandal görüntülerin ardından harekete geçildi! Yerlikaya: 3 kişiyi görevlendirdim
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizin gözde tatil beldelerinden Muğla'da kaydedilen uygunsuz görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi. Görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirten Yerlikaya, "Konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim" dedi.

Son günlerde Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden biri olan Muğla Marmaris'teki bazı turistik mekanlardan gelen görüntüler mide bulandırmıştı.

YERLİKAYA HAREKETE GEÇTİ

Yayılan videolar sosyal medyada büyük tepki çekerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi. Görüntülerin kabul edilemeyeceğini belirten Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.  Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.

"KONUYLA İLGİLİ 3 KİŞİYİ GÖREVLENDİRDİM"

Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. 

Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, “alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili” bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir.

Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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