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Turistik bölgede hanutçuluk cezasız kalmadı! Marmaris'te o işletmeler mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Turistik bölgede hanutçuluk cezasız kalmadı! Marmaris&#039;te o işletmeler mühürlendi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmaris'te gürültü, hayasızca hareketler ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler (hanutçuluk) nedeniyle 20'den fazla işletme kapatıldı. Denetimlerin yaz boyunca süreceği vurgulandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarında denetimler aralıksız sürüyor. Gürültü, hayasızca hareketler ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesildi, 20’den fazlası ise kapatıldı.

Turistik bölgede hanutçuluk cezasız kalmadı! Marmaris'te o işletmeler mühürlendi - 1. Resim

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Devriye Ekipleri tarafından Uzunyalı, Armutalan ve İçmeler başta olmak üzere ilçe genelinde yüzlerce işletme denetlendi. Kural ihlali tespit edilen yerler hakkında 3, 7, 10 ve 15 güne kadar değişen sürelerle geçici kapatma cezaları uygulanırken, iki işletme süresiz olarak mühürlendi. Aynı kural ihlalini tekrarlayan işletmelere ise daha uzun süreli yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

Turistik bölgede hanutçuluk cezasız kalmadı! Marmaris'te o işletmeler mühürlendi - 2. Resim

ISRARLI TEKLİFLER SIKI DENETİM 

Özellikle gürültü, hayasızca hareketler ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler (hanutçuluk) nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesildi, 20’den fazlası ise kapatıldı.

Turistik bölgede hanutçuluk cezasız kalmadı! Marmaris'te o işletmeler mühürlendi - 3. Resim

Yetkililer, Marmaris’in huzurunu bozan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, işletmelerin yasal kurallara uymasını istedi. Denetimlerin yaz boyunca titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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