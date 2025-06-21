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Alanya'daki sapkın eğlence cezasız kalmadı! Ekipler o iş yerini mühürledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alanya&#039;daki sapkın eğlence cezasız kalmadı! Ekipler o iş yerini mühürledi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda adaba aykırı eylemlerin ve sapkın eğlencenin yapıldığı görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler o iş yerini 30 gün süre ile mühürledi.

Turizm bölgeleri doğal güzelliklerin yanında maalesef tepki çeken görüntülerle de gündemde yer alıyor. Son olarak Alanya'da adaba aykırı eylemlerin ve sapkın eğlencenin yapıldığı görüntüler ülke gündemine oturmuştu. 

Müşterilere karşı çirkin hareketlerin yapıldığı ve işletmenin kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştığı görüntüler üzerine Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçerek ilgili iş yerini 30 gün süre ile mühürledi.

Alanya'daki sapkın eğlence cezasız kalmadı! Ekipler o iş yerini mühürledi - 1. Resim

30 GÜN MÜHÜRLENDİ

İş yeri çalışanı olduğu tespit edilen O.S. isimli personele 'Hayasızca Hareketler' suçundan 2025-31 suç sayılı tahkikat başlatıldı. Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No 15 adresinde faaliyet gösteren H.B. isimli iş yeri ise Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 8’inci maddesi (5259/3 sayılı kanunla eklenen) (d) bendi gereği "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film ve video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler, mahallin en büyük mülki amiri tarafından (30) günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir." hükmünce 30 gün süre ile mühürlendi.

Alanya'daki sapkın eğlence cezasız kalmadı! Ekipler o iş yerini mühürledi - 2. Resim

"BU TÜR DAVRANIŞLARA KESİNLİKLE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkan Osman Tarık Özçelik, 2024 yılı yaz sezonundan bu yana bu tür faaliyetlere Alanya’da taviz vermediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bizler Alanya’mızın turizmini bir adım ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışırken birkaç işletmenin sosyal medya üzerinden kentimizin turizmini kötüleyecek davranışlarda bulunması üzerine ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi olarak 2024 yılı Nisan ayından bu yana masa ve bar üzerinde müstehcen harekette bulunan ve dans edenlere gerekli işlemleri yaparak iş yerleri ticari faaliyetten men edilmiş ve hem şahıs hem de iş yerleri hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Bundan sonra da bu tür davranış ve hareketlere asla taviz verilmeden gerekli kontrollerimiz devam edecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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