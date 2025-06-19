Sapkın eğlencenin bedeli ağır oluyor! Türkiye büyük krizle karşı karşıya

Tatil bölgelerindeki mekânlarda çalışan garsonların turistlere yönelik dansları sektöre ağır darbe vurmaya başladı. Özellikle Avrupalılar “Türkiye artık aile ile tatil yapılacak bir ülke değil” paylaşımlarında bulunuyor.

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye, son yıllarda turizm gelirlerinde rekor kırarken, eş zamanlı olarak ciddi bir imaj kriziyle karşı karşıya… Özellikle Marmaris, Alanya, Bodrum-Gümbet ve Kuşadası gibi popüler tatil destinasyonlarında çekilen görüntüler hem yurt içinde hem de yurt dışında tepkiyle karşılanıyor. Eğlence mekânlarında çalışan garsonların yarı çıplak şekilde servis yaptığı ve cinsel çağrışımlı danslarla turistlere hizmet sunduğu dikkat çekiyor. Eğlence sektöründeki bu ‘uç’ yaklaşımlar, yabancı turistlerin Türkiye algısını olumsuz etkiliyor. Türkiye’nin bu eğlence kültürüyle anılmaya başlaması sektörde tedirginlik oluşturuyor. Otel işletmecileri, özellikle Avrupalı turistlerin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ve dışarı çıkmak yerine otel içinde kalmayı tercih ettiklerini belirtiyor.

Alanya’daki 4 yıldız bir otelin genel müdürü olan Mehmet Aydıner “Turizmde zaten ciddi bir fiyat eşiğini aşmış durumdayız. Avrupa’dan gelen birçok misafir, ‘Türkiye artık uygun fiyatlı tatil ülkesi değil’ demeye başlamıştı. Üstüne bir de gece dışarı çıkan turistin karşılaştığı görüntüler eklendi. Bu tür eğlence anlayışı turizmi büyütmez, aksine elimizdeki düzenli ve sadık müşteri profilini kaybettirir. Özellikle çocuklu aileler ve ileri yaş turistler artık otelden dışarı çıkmak istemiyor” dedi.

Marmaris’te faaliyet gösteren bir turizm acentesinin yöneticisi Gülçin Kahraman da “Son iki ayda özellikle Almanya, Avusturya ve Hollanda çıkışlı rezervasyonlarda anlamlı bir düşüş var. Bunun sebebini araştırdığımızda, bazı müşterilerimiz sosyal medyada gördükleri görüntüleri gerekçe olarak sundu; ‘Artık Türkiye çocuklarımızla güvenle tatil yapacağımız bir ülke değil mi?’ diye soruyorlar. Eğlence kültürü son birkaç yılda radikal biçimde değişti. Turist artık sadece deniz, güneş değil; huzur, mahremiyet ve kültürel derinlik de arıyor. Türkiye’nin sosyal medya üzerinden ‘parti ülkesi’ gibi etiketlenmesi, aile dostu ve güvenli tatil algısını tehdit ediyor. Bu çok tehlikeli bir kırılma noktası olabilir. Sadece birkaç işletmenin kontrolsüz tutumu, bütün sektörün emeğini gölgede bırakıyor” ifadelerini kullandı.

MAFYAVARİ PATRONLAR

Tepkiler yalnızca sosyal medya kullanıcıları ve işletme sahipleriyle sınırlı değil. Valilikler ve kolluk kuvvetleri de harekete geçti. Son olarak Marmaris’te yapılan denetimler sonucunda 14 eğlence mekânı, kamu düzenini bozduğu ve ruhsat ihlalleri bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. Benzer uygulamaların Bodrum ve Alanya’da da yapılacağı bildiriliyor. Yetkililer, bölgede eğlence sektörünü kontrol altında tutmak adına daha sıkı denetimlerin süreceğini vurguladı. Bu bölgelerdeki eğlence mekânlarının büyük kısmının mafyavari oluşumlar tarafından yönetildiği de gelen bilgiler arasında...

ÖRGÜTLE BAĞLANTILI MEVSİMLİK GARSONLAR

İşin bir başka boyutu ise bu işletmelerde çalışan personelin durumuyla ilgili. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre birçok mekân, mevsimlik işçi statüsündeki gençleri Doğu ve Güneydoğu illerinden düşük ücretlerle bölgeye çekiyor. Bazı garsonların ‘tatil yapma fırsatı’ sunularak kandırıldığı, barınma ve beslenme şartlarının yetersiz olduğu aktarılıyor. Bu eğitimsiz gençlerin her türlü suça yatkın ve belli örgüt bağlantıları olduğu da iddialar arasında yer alıyor.