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77 yaşındaki emekli doktordan büyük sapkınlık! Önce gözlüğü sonra telefonu ele verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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77 yaşındaki emekli doktordan büyük sapkınlık! Önce gözlüğü sonra telefonu ele verdi
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih'te 77 yaşındaki emekli göz doktorunun, taktığı kameralı gözlükle kadınları gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Mağdur kadınlardan birinin olayı fark etmesiyle gözlüğü kırmaya yeltenen adam gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'un  Fatih ilçesinde gerçekleşti. 77 yaşındaki emekli göz doktoru elinde kameralı gözlükle sokakta yürüyen kadınları kaydetti. 

Ekol TV'nin haberine göre çektiği anlarında birinde, görüntülenen kadınlardan birinin arkadaşı durumu fark etti. "Neyi çekiyorsun?" diyerek tepki gösterince, yaşlı doktor paniğe kapıldı ve kameralı gözlüğü kırdı. Kadınlar ise doktorun kaçmasına izin vermedi, olay yerine polis çağrıldı.

İĞRENÇLİĞE AKILALMAZ SAVUNMA

Polise ifadesinde “etrafı çekiyordum” diyerek kendini savunan doktorun kameralı gözlüğüyle bağlantılı cep telefonu incelendi. Yapılan incelemede, onlarca kadının gizlice çekilmiş görüntüsüne ulaşıldı.

77 yaşındaki göz doktoru gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Telefondan çıkan görüntüler incelemeye alınırken, mağdur kadınların tespiti için çalışma başlatıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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