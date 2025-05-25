Türkiye bu vahşeti günlerce konuşmuştu: Sevcan'ın katilinin ifadesi kan dondurdu! "Ellerimle boğdum"

Antalya'da hemşire Sevcan Demir Sakman'ı vahşice katleden katil zanlısı koca Halit Can Sakman'ın ifadesi ortaya çıktı. Cinayet anını anlatan katil kocanın yaptıkları dehşete düşürürken Halit Can Sakman'ın Sevcan'la psikiyatride tedavi olurken tanıştıkları öğrenildi.

Antalya'da geçtiğimiz mart ayında yaşanan vahşette 26 yaşındaki hemşire Sevcan Demir Sakman, evinde boynundan satırla kesilmiş ve vücudunda 11 bıçak darbesiyle katledilmiş halde bulundu.

Hazırlanan iddianamede cinayet anı ayrıntılı şekilde verilirken katil zanlısı hemşire Halit Can Sakman, 5 Aralık 2024'te evlendiğini olay günü izinli olduklarını söyledi.

Cinayet günü eşiyle maddi konular üzerine tartıştıklarını söyleyen katil zanlısı o anları şöyle anlattı:

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

"Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıkarak bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti.

Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Tartışma devam etti.

Sevcan boğamıza doğru bir bıçak savurdu. Ayağa kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım.

Sevcan yere düşünce ellerimle boğazını sıkarak boğdum ve mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım." dedi.

PSİKİYATRİDE TEDAVİ OLURKEN TANIŞMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre, cinayet zanlısı ayrıca kendisinin 2021 yılında bileklerimi kesmek suretiyle intihara da kalkıştığını ve bu olaydan bir gün sonra Hatay'da Mustafa Kemal Hastanesi psikiyatri bölümünde 2-3 hafta yatarak tedavi gördüğünü bu sırada Sevcan Demir Sakman ile tanıştıklarını ifadesinde yer verdi.

Sanığın "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme Türk Ceza Kanunu 82/1-b.d" uçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.

Sevcan'ın babası Güney Demir ise kızı Sevcan'ın şüpheli Halit ile evlenmesine rıza göstermediğini, evlendiklerini nikah tarihinden sonra öğrendiğini söyledi.