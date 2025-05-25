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Adana'da kan donduran cinayet! Emekli polis, boşandığı eşini iş yerinde katletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da kan donduran cinayet! Emekli polis, boşandığı eşini iş yerinde katletti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da emekli polis memuru boşandığı eşini çalıştığı iş yerinde kurşuna dizerek katletti. Cinayetin ardından kaçan şahıs peşindeki polisleri görünce intihara kalkıştı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nın girişinde bulunan bir büfede meydana geldi. Emekli polis memuru Recep Ç. (54), 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya’nın (48) çalıştığı büfeye geldi.

Adana'da kan donduran cinayet! Emekli polis, boşandığı eşini iş yerinde katletti - 1. Resim

İŞ YERİNDE KURŞUNA DİZİLDİ

İkili arasında çıkan tartışma sonrası öfkeli şahıs, silahı ile eski karısına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 

POLİSLERİ GÖRÜNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Polis ekipleri Recep Ç.'nin peşine düştü. Zanlının kullandığı hafif ticari araç Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada emekli polis Recep Ç., yanındaki silahla intihara teşebbüs etti.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Recep Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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