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İstanbul'da polise bıçaklı saldıran şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da polise bıçaklı saldıran şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi, çevreye zarar verdikten sonra polise bıçakla saldırmak istedi. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen şüpheli, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir kişi, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen B.K. çevreye zarar verdi.

AYAĞINDAN VURULDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize polis ekipleri, B.K'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ekiplere bıçakla saldırı girişiminde bulunan B.K, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan B.K. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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