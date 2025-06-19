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Yerlikaya talimat verdi! Marmaris'teki skandal görüntülerin ardından olağanüstü toplantı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yerlikaya talimat verdi! Marmaris&#039;teki skandal görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmaris'te gündemi sarsan uygunsuz görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya'nın talimatıyla idari ve güvenlik tedbirlerinin ele alındığı bir toplantı düzenledi.

Türkiye'nin gözde tatil beldesi Marmaris, mide bulandıran görüntülerle gündeme geldi. Sosyal medyada olay olan görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçmiş söz konusu işletmeler kapatılmıştı. 

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı üzerine idari ve güvenlik tedbirlerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

BAKAN YARDIMCISI MUĞLA'DA

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, toplantı için Muğla'ya geldi.

Karaloğlu'nu Muğla Valiliği'ne gelişinde; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla'nın ilçe kaymakamları, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, 4 ilin emniyet müdürleri, İl jandarma komutanları ve turizm müdürleri karşıladı.

Valilikte gerçekleştirilen basına kapalı toplantıda, özellikle sosyal medyada dolaşıma giren ve "ahlaka aykırı" olarak değerlendirilen görüntüler ele alındı.

Toplantıda, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınacak idari ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde değerlendiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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