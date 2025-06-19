İsrail, Ulusal İran kanalını hackledi: Televizyonu açanlar neye uğradığın şaşırdı!

İran ve İsrail arasındaki savaş, siber alemde de sürüyor. İsrail, son olarak İran'ın ulusal televizyon kanallarından İRİB TV1'i hackledi ve İranlılara sokağa çıkma, rejimi değiştirme çağrısı yaptı. Yayında Amini protestolarına yer verildi.

İsrail'in İran'a yönelik 'Yükselen Aslan' operasyonunda yedinci güne girildi. Tarafların karşılıklı sert çatışmaları sürerken bu siber aleme de sıçradı.

İran'da uydu yayınlarına gerçekleştirilen siber saldırıda, ulusal kanallar arasında yer alan İRİB TV1 hacklendi ve ayaklanma çağrısı yapıldı.

Hacklenen kanalın yayınında İran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisinin müdahalesinin ardından ölmesiyle başlayan protestolardan görüntülere yer verildi. Protestolarda çok sayıda kadın İran’da geçerli olan başörtüsü zorunluluğuna saçlarını keserek tepki göstermişti.

Görüntülerde, "Ayağa kalkın. Bu sizin zamanınız. Hayatınızın kontrolünü elinize alın. Sokağa çıkın!" yazılı ifadeler de yer aldı.

ATM'LERİ HEDEF ALMIŞLARDI

Öte yandan daha önce de İsrail medyasına göre, İran’ın Devrim Muhafızları’na bağlı Sepah Bankası büyük çaplı bir siber saldırıya uğradı. Ülkede ATM’ler para vermedi, yakıt istasyonlarında aksaklıklar yaşandı. Saldırıyı İsrail yanlısı hacker grubu üstlendi.

Haberde, saldırı sonrası İran genelinde çok sayıda ATM’nin çalışmadığı, vatandaşların para çekemediği ve bazı akaryakıt istasyonlarında da hizmet dışı kalındığı öne sürüldü.

İNTERNET YAVAŞLADI

İran hükümeti ise İsrail kaynaklı muhtemel siber saldırılara karşı önlem olarak ülkedeki internet erişimini yavaşlatmaya başladı. Vatandaşlardan Whatsapp gibi uygulamaların silinmesini isteyen İran hükümeti, ülkedeki interneti tamamen kapatmayı planlıyor.

İran hükümeti ayrıca halktan, ülkede oldukça yaygın şekilde kullanılan WhatsApp uygulamasını telefonlarından silmelerini istiyor. Yetkililer, herhangi bir somut kanıt sunmadan, Meta’ya ait bu uygulamanın İsrail tarafından casusluk için kullanıldığını öne sürüyor. WhatsApp ise yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Öte yandan, yine ülkede çok popüler olan Telegram da erişime kapatılmış durumda.