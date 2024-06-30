Market ve benzin istasyonlarına akın ettiler, evlerini kapattılar! Karayipler, 'Beryl'e hazırlanıyor

Yiyecek ve içecek stokluyor, evlerini kapatıyorlar... Karayipler, sezonun ilk bilinen kasırgası Beryl'e hazırlanıyor. Fırtınanın bazı bölgelerde 15 santimetreye kadar yağış bırakması bekleniyor.

Sezonun bilinen ilk kasırgası olan Beryl'in Pazar akşamı geç saatlerde bir dizi Karayip adasına ulaşması bekleniyor.

Atlantik Okyanusu üzerinden Barbados, Dominika, Grenada ve Martinik gibi Karayip adalarına doğru ilerleyen fırtına güçlenmeye devam ediyor. Bölgenin dört bir yanında insanlar evlerini kapatıyor, benzin istasyonlarında yakıt almak için sıraya giriyor ve fırtınaya hazırlık amacıyla malzeme ve su stokluyor.

BBC'nin haberine göre; cumartesi gecesi ulusa hitaben konuşma yapan Barbados Başbakanı Mia Mottley, herkesi arkadaşlarına, ailelerine ve komşularına dikkat etmeye çağırdı.

'KATEGORİ 3' POTANSİYELİNE SAHİP

Tahminciler, Cuma gecesi oluşan Beryl Kasırgası'nın önümüzdeki günlerde Karayipler'den Meksika Körfezi'ne doğru ilerlerken kategori 3 fırtınasına dönüşme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Fırtına Dominika, Martinik, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler ve Grenada'dan oluşan Windward Adaları'na ulaştığında hayatı tehdit edecek noktaya gelebilir.

15 SANTİMETREYE KADAR YAĞIŞ BIRAKABİLİR

Beryl, 20 Haziran'da kuzeydoğu Meksika'ya ulaşan Tropikal Fırtına Alberto'dan sonra mevsimin ikinci adlandırılmış fırtınasıdır. Bu fırtınanın şiddetli yağmurları dört kişinin ölümüne neden oldu.

Barbados Meteoroloji Servisi'ne göre kasırga adanın yaklaşık 45 kilometre güneyinden geçecekç Servis, elektrik kesintileri ve ani sel uyarısında da bulundu.

Fırtınanın, Barbados da dahil olmak üzere Karayip adalarına 15 santimetreye kadar yağış bırakması bekleniyor.

BENZİN İSTASYONLARINA AKIN ETTİLER

Barbados'un başkenti Bridgetown'da insanlar evlerinin duvarlarını kapatıyor, süpermarketlere ve benzin istasyonlarına akın ediyor.

Barbados Başbakanı Mia Motley Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Kesinlikle uyanık kalmaya devam ediyoruz ve kendimiz, ailemiz ve komşularımız için mümkün olan her türlü önlemi almamız gerekiyor" dedi.

Saint Vincent ve Grenadinler'de Başbakan Ralph Gonsalves, süpermarket ve benzin istasyonu sahiplerine kasırganın gelmesinden önce açılış saatlerini uzatmaları çağrısında bulundu ve acil durum barınaklarının Pazar akşamı açılacağını ekledi.

Bu arada Dominika Hükümeti tarafından internette paylaşılan bir brifingde meteorolog Ithoma James, kasırgaların "yıkıcı" olabileceği uyarısında bulunarak bölge sakinlerini hazırlıklı olmaya çağırdı.

Tahmincilere göre, 1 Haziran'dan 30 Kasım'a kadar süren kasırga sezonunun bu yıl yoğun geçmesi bekleniyor.