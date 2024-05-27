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Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü
Kasırga, Bangladeş, Hindistan, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Remal Tropikal Kasırgası'nın vurduğu Hindistan ve Bangladeş’te en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Yılın ilk büyük kasırgası Remal Tropikal Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş’i vurdu. Kasırga nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi ise elektriksiz kaldı.

Bangladeşli iklim uzmanı Liakath Ali, birçok yerde suların yükseldiğini ve drenaj sistemlerini zorladığını belirterek, "Birçok insan mahsur kaldı. Milyonlarca insanın elektriksiz ya da barınaksız kalacağı uzun bir gece daha olacak. İnsanlar evlerinin, topraklarının ve hayvanlarının ne kadar zarar gördüğü konusunda hiçbir fikre sahip değiller” dedi.

Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü - 1. Resim

BİNLERCE EV ZARAR GÖRDÜ

Bangladeş’te en az 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 35 bin ev yıkıldı, 115 bin ev kısmen hasar gördü. Hindistan’da ise 4’ü elektrik çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, bin 200 elektrik direği ve 52 ağaç devrildi. Yetkililer, Bangladeş'te yaklaşık 800 bin ve Hindistan'da yaklaşık 110 bin olmak üzere her iki ülkede de yaklaşık 1 milyon kişinin sığınaklara sığındığını açıkladı.
UNICEF Bangladeş Temsilcisi Sheldon Yett, 3,2 milyonu çocuk olmak üzere 8,4 milyondan fazla insanın sağlık, beslenme, sanitasyon ve güvenlik riski altında olduğunu söyledi.

Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü - 2. Resim

Rüzgar hızı saatte 135 kilometreye ulaşan kasırga, dün geç saatlerde Bangladeş'in güneyindeki Mongla Limanı ve Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Sagar Adaları çevresinden geçerek karaya ulaştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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