9 işçiyi toprak yutmuştu! İliç'teki toprak kayması iddialarına Valilik'ten cevap
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
13 Şubat'ta Erzincan İliç'te bir madende meydana gelen toprak kayması 9 işçiyi yutmuştu. İşçilerden sadece 4'ünün cansız bedenine ulaşılırken, bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldiği öne sürüldü. Ancak Valilik haberleri yalanladı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde 13 Şubat’ta toprak kayması meydana gelmişti. Bölgedeki 9 işçi toprak altında kalmıştı.
VALİLİK YALANLADI
4 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 5 işçiyi arama çalışmaları ise halen devam ediyor. Bölgede çalışmalar sürerken aynı yerden yeniden bir toprak kayması meydana geldiği öne sürüldü. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.
Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan AFAD’ın kontrolü altında bulunan ve boşaltılan alanda meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi