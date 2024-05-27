9 işçiyi toprak yutmuştu! İliç'teki toprak kayması iddialarına Valilik'ten cevap

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 18:40 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 19:08 - Güncelleme:

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13 Şubat'ta Erzincan İliç'te bir madende meydana gelen toprak kayması 9 işçiyi yutmuştu. İşçilerden sadece 4'ünün cansız bedenine ulaşılırken, bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldiği öne sürüldü. Ancak Valilik haberleri yalanladı.