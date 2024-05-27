Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 9 işçiyi toprak yutmuştu! İliç'teki toprak kayması iddialarına Valilik'ten cevap

9 işçiyi toprak yutmuştu! İliç'teki toprak kayması iddialarına Valilik'ten cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

13 Şubat'ta Erzincan İliç'te bir madende meydana gelen toprak kayması 9 işçiyi yutmuştu. İşçilerden sadece 4'ünün cansız bedenine ulaşılırken, bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldiği öne sürüldü. Ancak Valilik haberleri yalanladı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde 13 Şubat’ta toprak kayması meydana gelmişti. Bölgedeki 9 işçi toprak altında kalmıştı.

VALİLİK YALANLADI

4 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 5 işçiyi arama çalışmaları ise halen devam ediyor. Bölgede çalışmalar sürerken aynı yerden yeniden bir toprak kayması meydana geldiği öne sürüldü. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD’ın kontrolü altında bulunan ve boşaltılan alanda meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mersin'de katliama yol açan otobüs şoförü tutuklandıGalatasaray'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aslan, dünya yıldızı için düğmeye bastı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de katliama yol açan otobüs şoförü tutuklandı - GündemOtobüs şoförü hakkında karar açıklandı!Kazada yaralanan adamı, hastaneye tabutla götürdüler - GündemKazada yaralanan adamı, hastaneye tabutla götürdülerİstanbul ve Başkent dahil 18 ilde kritik alarm! Meteoroloji uyardı, her an başlayabilir - Gündemİstanbul ve Başkent dahil 18 ilde kritik alarm!Kocaeli'den Mısır'a gidiyordu! Konteyner gemisi Çanakkale'de arıza yaptı - GündemKocaeli'den Mısır'a gidiyordu! Konteyner gemisi Çanakkale'de arıza yaptıSivas’ta feci kaza: Mantar toplamaya gitti, döndüğünde otomobili ikiye bölünmüştü - GündemSivas’ta feci kaza: Mantar toplamaya gitti, döndüğünde otomobili ikiye bölünmüştüİstanbul havası turistlere özel ürün olarak satılıyor! Fiyatı duyanları şaşkına çevirdi - Gündemİstanbul havası 12 euro!
Sonraki Haber Yükleniyor...