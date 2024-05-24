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İliç'teki maden faciasında son dakika! 3 kişiye tutuklama talebi

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İliç&#039;teki maden faciasında son dakika! 3 kişiye tutuklama talebi

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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 kişinin de ifadesinin ardından sevk edileceği öğrenildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyordu.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Edinilen bilgiye göre bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 kişinin de ifadesinin ardından sevk edileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Güncel
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