Erzincan Valisi Aydoğdu'dan İliç faciasına ilişkin son dakika açıklaması

Erzincan İliç maden faciasına sebep olan eksikler Meclis'te: Çatlak fark edilmesine rağmen çalışanlar tahliye edilmemiş

Erzincan İliç maden faciasına sebep olan eksikler Meclis'te: Çatlak fark edilmesine rağmen çalışanlar tahliye edilmemiş

İliç'teki maden faciasının bilirkişi raporunda proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Erzincan Valisi de rapora ilişkin yaptığı açıklamada, , bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu ve kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağını belirterek, ayrıca bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen göçükte 9 işçi toprak altında kalmıştı. Facianın bilirkişi raporu tamamlandı.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

KUSURLULAR ARASINDA YABANCI UYRUKLULAR DA VAR

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

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VALİ: TUTUKLAMA YAPILMADI

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu ve kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağını belirterek, ayrıca bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

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Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.