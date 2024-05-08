Erzincan maden faciası için Araştırma Komisyonu sahada

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında inceleme yaptı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 şubat tarihinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu maden sahasına giderek inceleme yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile diğer komisyon üyeleri maden sahasındaki alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Toprağın kaydığı bölge ve maden ocağının çeşitli alanlarında incelemeler yapan komisyon, 3 bölgeye giderek ilgili alanlardaki yetkilileri dinledi.