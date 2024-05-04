Erzincan’ın İliç'teki maden faciasında sıcak gelişme! 2 işçinin cansız bedeni bulundu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerden ikisinin daha cansız bedenleri bulundu.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat’ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün de cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı