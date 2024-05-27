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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 3 il için korkutan uyarı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japon deprem uzmanı Moriwaki&#039;den 3 il için korkutan uyarı
Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, önemli açıklamalarda bulundu. Riskli bölgeleri açıklayan Moriwaki, "Bingöl Karlıova, Muş, Bitlis... Bu bölge diye söyleyebiliriz." dedi.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Siirt'te İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na katılarak, sunum yaptı.

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Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde deprem riski olduğunu söyleyen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, fay hattında bulunan şehirlerdeki binaların 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördüğünü vurguladı. Riskli şehirleri sıralayan Moriwaki, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz." dedi.

Yapı denetim sistemiyle ilgili bilgi veren Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu sistemden geçen binaların hasar gördüğünü fakat çökmediğini gördüklerini belirtti. "Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek." diyen Yoshinori Moriwaki, "Sıkıntı ne? 21 milyon yapı stoku varsa maalesef yüzde 50'den fazlası izinsiz bina. Bunun için kontrolü iyi yapmak lazım." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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