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Kazada yaralanan adamı, hastaneye tabutla götürdüler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya, Trafik Kazası, Ambulans, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde bir aracın çarptığı yaralı, çevredekiler tarafından tabuta konularak, kamyonetle hastaneye götürüldü.

Antalya'da meydana gelen bir trafik kazasının ardından ilginç anlar yaşandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, aracın çarpmasıyla yaralandı.

TABUTLA GÖTÜRDÜLER

Ambulans gecikince yaralı şahsın hastaneye araçla götürülmesine karar verildi. O anlarda çevreden bulunan üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü. Yaşananlar kameralara da yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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