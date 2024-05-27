Kazada yaralanan adamı, hastaneye tabutla götürdüler
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde bir aracın çarptığı yaralı, çevredekiler tarafından tabuta konularak, kamyonetle hastaneye götürüldü.
Antalya'da meydana gelen bir trafik kazasının ardından ilginç anlar yaşandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, aracın çarpmasıyla yaralandı.
TABUTLA GÖTÜRDÜLER
Ambulans gecikince yaralı şahsın hastaneye araçla götürülmesine karar verildi. O anlarda çevreden bulunan üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü. Yaşananlar kameralara da yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi