Depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka alevlere teslim oldu

Hatay’da depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu.

Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi’nde depremzedelerin bireysel olarak kurdukları barakalar ve konteynerlerde yangın meydana geldi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yangın kısa sürede büyürken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Alevlerin yayılmasıyla yan yana bulunan 6 konteyner ve baraka yandı. Jandarma ekipleri, yangının sebebini belirlemek için çalışma başlattı.