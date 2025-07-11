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Haberler > Teknoloji > Dolar bazından büyüdü! Bilişim sektörünün büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı

Dolar bazından büyüdü! Bilişim sektörünün büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dolar bazından büyüdü! Bilişim sektörünün büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

”Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500”ün 2024 verileri açıklandı. Araştırmaya göre geçtiğimiz yıl şirketlerin toplam geliri 2023 yılına göre yüzde 56 büyüyerek 1,1 trilyon TL oldu. 34 milyar dolar karşılığı olan bu rakam dolar bazında da yüzde 13 düzeyinde bir büyüme anlamına geliyor.

2023’te ise sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 88, dolar bazında ise yüzde 31 büyümüş ve son dört yılın en yüksek büyüme oranına ulaşmıştı.

Bilişim Zirvesi Şirketi Araştırma ve Veri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özlem Unan, pandemi ile hız kazanan sektör büyümesinin devam ettiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda konuşmaya başladığımız yapay zekâ gündemimizde artık önemli bir yer tutuyor. Üretken yapay zekâ, güvenlik, bulut teknolojileri ve sürdürülebilirlik öncelikli başlıklar olarak hayatımızda yer almaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Hızlı büyüyen şirketlerin faaliyet alanlarında üç ana teknoloji başlığının öne çıktığını vurgulayan Unan, yapay zekâ, bulut çözümleri ve yazılım geliştirmeye dikkat çekti. Unan, “Özellikle üretken yapay zekâ uygulamalarının, kurumların iç süreçlerinden müşteri etkileşimlerine kadar birçok alanda dönüşüme yol açtığını görüyoruz. Aynı zamanda veri güvenliği ve sürdürülebilirlik gibi kavramların da teknoloji yatırımlarıyla doğrudan ilişkili hâle gelmesi, bu başlıkların stratejik öncelik olmasını sağlıyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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