Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > SYS Grup, CCS 2025’e katıldı! CANİK, gücünü Birleşik Krallık’ta sahada gösterdi

SYS Grup, CCS 2025’e katıldı! CANİK, gücünü Birleşik Krallık’ta sahada gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SYS Grup, CCS 2025’e katıldı! CANİK, gücünü Birleşik Krallık’ta sahada gösterdi
CANİK, Birleşik Krallık, Savunma, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CANİK’in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, Birleşik Krallık’ın prestijli savunma etkinliklerinden Close Combat Symposium (CCS) 2025’te ürünlerini sergiledi.

CANiK’in “Five-Star Plus” sponsoru olduğu etkinlikte, SYS Grup ekosisteminde yer alan CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, tüm ürün portföyünü sergileyerek hafi f silahlardan orta kalibre silahlara ve uzaktan kumandalı atış kontrol sistemlerine uzanan geniş portföylerini “tek çatı altında bütüncül çözüm” vizyonuyla tanıttı.

SYS Grup, CCS 2025’e katıldı! CANİK, gücünü Birleşik Krallık’ta sahada gösterdi - 1. Resim

SYS Grup Genel Müdürü Utku Aral, Grup bünyesine 2022’de katılan İngiliz orta kalibre mühendislik mirasının temsilcisi olan AEI Systems’in sahip olduğu yeteneklerle oluşturdukları bütüncül çözümlerin günümüz savunma ihtiyaçlarına önemli katkı sağladıklarını söyledi.

Bu kapsamda başta VENOM LR 30x113 milimetrenin TRAKON 30 UKSS’ye entegre edilmesi olmak üzere, sahada güç çarpanı oluşturacak entegrasyonlara imza attıklarını vurgulayan Aral, “Yürüttüğümüz çalışmalar sonunda VENOM LR 30X113 milimetrenin bu sempozyumda ilk kez canlı atışını gerçekleştirdik. Bu, vurguladığımız SYS ekosisteminin ‘tasarla-üret-entegre et’ kabiliyetinin somut göstergesidir. Bu ve benzeri projeler ile sahada fark oluşturan çözümler sunmaya, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya ve yeni sorumluluklar üstlenmeye Utku Aral devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

9 Temmuz'a kadar süre verilmişti! Avrupa Birliği ve ABD ticaret anlaşmasına yakınAraç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir büyük zam daha... Tabela yine değişiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İDA Esports'tan bir büyük başarı daha! Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil edecekler - TeknolojiİDA Esports'tan bir büyük başarı daha!Yapay zeka şiveli konuşmayı anlamıyor - TeknolojiYapay zeka şiveli konuşmayı anlıyor mu?İnsan zekâsı mı yoksa yapay zekâ mı? Uzmanlar iki seçenekli sorunun cevabını verdi - Teknolojiİnsan zekâsı mı yoksa yapay zekâ mı kazanacak?Patatesin yerini bilgisayar alıyor! Kapadokya dijital verinin merkezi olacak - TeknolojiPatatesin yerini bilgisayar alıyorAz sayıda ülkede var... ASELSAN'ın geliştirdiği YILDIRIM-100 sistemi testi geçti: Füzeleri kör ediyor! - TeknolojiTesti başarıyla tamamladı: Füzeleri kör ediyorİşte yerli ve milli kara kutu! Turuncu olmasının özel bir sebebi var... KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ bunu kullanacak - TeknolojiYerli ve milli kara kutu tam not aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...