SYS Grup, CCS 2025’e katıldı! CANİK, gücünü Birleşik Krallık’ta sahada gösterdi

CANİK’in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, Birleşik Krallık’ın prestijli savunma etkinliklerinden Close Combat Symposium (CCS) 2025’te ürünlerini sergiledi.

CANiK’in “Five-Star Plus” sponsoru olduğu etkinlikte, SYS Grup ekosisteminde yer alan CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, tüm ürün portföyünü sergileyerek hafi f silahlardan orta kalibre silahlara ve uzaktan kumandalı atış kontrol sistemlerine uzanan geniş portföylerini “tek çatı altında bütüncül çözüm” vizyonuyla tanıttı.

SYS Grup Genel Müdürü Utku Aral, Grup bünyesine 2022’de katılan İngiliz orta kalibre mühendislik mirasının temsilcisi olan AEI Systems’in sahip olduğu yeteneklerle oluşturdukları bütüncül çözümlerin günümüz savunma ihtiyaçlarına önemli katkı sağladıklarını söyledi.

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Bu kapsamda başta VENOM LR 30x113 milimetrenin TRAKON 30 UKSS’ye entegre edilmesi olmak üzere, sahada güç çarpanı oluşturacak entegrasyonlara imza attıklarını vurgulayan Aral, “Yürüttüğümüz çalışmalar sonunda VENOM LR 30X113 milimetrenin bu sempozyumda ilk kez canlı atışını gerçekleştirdik. Bu, vurguladığımız SYS ekosisteminin ‘tasarla-üret-entegre et’ kabiliyetinin somut göstergesidir. Bu ve benzeri projeler ile sahada fark oluşturan çözümler sunmaya, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya ve yeni sorumluluklar üstlenmeye Utku Aral devam edeceğiz” dedi.