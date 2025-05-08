CANiK İspanya sahnesinde

SYS Grup şirketleri, Batı Akdeniz ve Avrupa’daki varlığını güçlendirmek ve modern muharebe çözümlerini tanıtmak üzere, Türkiye’yi FEINDEF 2025’te temsil edecek. Madrid’de düzenlenecek fuar, Türk savunma sanayiinin uluslararası vitrine çıkacağı önemli bir platform olacak.

Türkiye’nin lider savunma sanayi gruplarından Samsun Yurt Savunma (SYS Grup); CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla 12-14 Mayıs tarihleri arasında Madrid’te düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na (FEINDEF 2025) damga vuracak.

CANiK liderliğindeki SYS Grup, Güney Amerika kıtasındaki en büyük savunma sanayi organizasyonu olan LAAD Defence & Security 2025 fuarında yakaladığı yüksek etkileşim ve başarılı iş görüşmeleri sonrası rotasını şimdi Avrupa’ya çevirdi.

FEINDEF 2025, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Batı Akdeniz ve Avrupa’daki varlığını güçlendirmek isteyen ve modern muharebe ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini tanıtmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat sunuyor.

Türkiye ile İspanya ve Portekiz arasında savunma sanayi ilişkilerinin güçlendiği bir dönemde gerçekleştirilen fuar, SYS Grup için stratejik bir vitrin olma özelliği taşıyor. Grup, bu vesileyle 30x113mm silah sistemi ve diğer yenilikçi çözümleriyle Avrupa pazarında sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

İngiltere merkezli AEI Systems tarafından geliştirilen VENOM LR, dünyanın en düşük geri tepmeli 30x113mm topu olma özelliği ve ayarlanabilir atım hızıyla segmentinde fark oluşturuyor. CANiK, bu fuarda hafif silah çözümlerinden entegre sistemlere uzanan geniş portföyünü Avrupalı profesyonellere tanıtacak.

CANiK, sadece silah üreticisi değil, aynı zamanda uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ve entegre çözümler sunan bir teknoloji lideri olarak fuarda boy gösterecek. UNIROBOTICS’in geliştirdiği TRAKON serisi UKSS’ler, platform bağımsız modüler yapıları, farklı kalibrelerle uyumluluğu ve İHA Karşı Tedbir Sistemi (C-UAS) entegrasyonlarıyla modern muharebe ortamında düşük irtifa tehditlerine karşı kuvvet çarpanı oluşturuyor.

SYS Grup, İspanyol entegratör firmalar ve mühimmat üreticileriyle uzun süredir yeni projeler geliştiriyor. VENOM LR ve 30x113mm sistemler, mühimmat uyumluluk testleri, platform entegrasyonları ve saha denemeleri gibi alanlarda İspanyol sanayi ile iş birliğini güçlendiriyor.

Türkiye ile İspanya arasında 2017’de imzalanan Savunma Sanayi İş Birliği Niyet Mektubu, iki ülke arasındaki stratejik güvenin temel taşlarından biri oldu. TCG ANADOLU projesinde İspanyol Navantia ile gerçekleştirilen iş birliği, deniz platformları alanında başarılı bir örnek teşkil ederken; 2024 sonunda duyurulan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Mutabakat Zaptı, İspanyol Hava Kuvvetleri’nin modernizasyonuna 24 adet HÜRJET tedarikini ve yerli sanayi katılımını içeriyor. Öte yandan, Portekiz Donanması’nın Türk şirketi STM ile 2 adet modern savaş gemisi için anlaşması, Türkiye-Portekiz savunma iş birliğini yeni bir boyuta taşıdı.

SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Utku Aral, Avrupa’da güvenlik ihtiyaçlarının arttığı, İspanya ve Portekiz gibi bölge ülkeleri ile bu alandaki ilişkilerin geliştiği bir dönemde yeni iş birliklerine kapı açmak için FEINDEF 2025’te yerlerini alacaklarını söyledi.

Söz konusu ülkelerin yalnızca dost ve müttefik ülkeler değil; aynı zamanda savunma sanayinde stratejik öneme sahip, büyüyen pazarlar olduğunu ifade eden Aral, şöyle konuştu:

“Grup şirketlerimizden CANiK’in hafif silah çözümleri, AEI Systems’in orta kalibre topları ve UNIROBOTICS’in UKSS sistemleri, bu ülkelerin ihtiyaçlarına nokta atışı cevap veriyor. FEINDEF 2025, Türk savunma sanayinin tüm paydaşları için verimli bir platform olacak. Biz de mevcut iş birliklerimizi daha da geliştirip, yeni ortaklıklar kurarak bu fırsatları en üst düzeyde değerlendireceğiz. Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişiminin başarılı örneklerini yeni ülkelere ve kullanıcılara sunacağız.”